Тайриз Макси о «Филадельфии»: «Имена на бумаге выглядят очень хорошо, но это не 2K»
Тайриз Макси высказался о составе «Филадельфии».
«Имена на бумаге выглядят очень хорошо, но это не 2K. Это не фэнтези-баскетбол. Это реальная жизнь.
Поэтому все части должны сложиться воедино. Если мы добьемся того, что все части сложатся, будем играть очень усердно, и тогда у нас будет шанс», – сказал разыгрывающий «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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