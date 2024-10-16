Тайриз Макси о «Филадельфии»: «Имена на бумаге выглядят очень хорошо, но это не 2K»

Тайриз Макси высказался о составе «Филадельфии».

«Имена на бумаге выглядят очень хорошо, но это не 2K. Это не фэнтези-баскетбол. Это реальная жизнь.

Поэтому все части должны сложиться воедино. Если мы добьемся того, что все части сложатся, будем играть очень усердно, и тогда у нас будет шанс», – сказал разыгрывающий «Филадельфии».