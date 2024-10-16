«Он тот, на кого они могут рассчитывать в каждом матче». Эксперт Тим Макмэн отметил ценность Тайриза Макси для «Сиксерс»
Тим Макмэн назвал Тайриза Макси самым выжным игроком в составе «Сиксерс».
«Вот почему Тайриз Макси – самый важны игрок в этом составе в регулярном чемпионате. Он тот, на кого они могут рассчитывать в каждом матче. Он тот, кто вытащит эту команду, когда две звезды сидят.
Кендрик Перкинс сказал, что Эмбиид и Джордж сыграют 45-50 матчей в этом сезоне. Это было бы здорово. Теперь посчитайте, сколько матчей им нужно выиграть, если они собираются пропустить 30-40 матчей. Я имею в виду, что если начнете считать, то начнете беспокоиться о номере посева», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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