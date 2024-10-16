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У Пола Джорджа ушиб кости

У Пола Джорджа диагностировали ушиб кости.

Структурных повреждений левого колена нет, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Форвард «Филадельфии» пройдет повторное обследование примерно через неделю.

Джордж травмировал колено во второй четверти победного предсезонного матча с «Атлантой» (104:89) в понедельник.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера The Athletic Шэмса Чарании в соцсети X
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