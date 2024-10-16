У Пола Джорджа ушиб кости
У Пола Джорджа диагностировали ушиб кости.
Структурных повреждений левого колена нет, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Форвард «Филадельфии» пройдет повторное обследование примерно через неделю.
Джордж травмировал колено во второй четверти победного предсезонного матча с «Атлантой» (104:89) в понедельник.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости