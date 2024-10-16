Стивен Эй Смит об отказе Джоэла Эмбиида от бэк-ту-бэков: «Не могу его за это ругать»
Стивен Эй Смит высказался об отказе Джоэла Эмбиида от бэк-ту-бэков.
«Я не могу его за это ругать.
Было бы здорово увидеть его в большем количестве матчей. Но неучастие в бэк-ту-бэках – это небольшая цена, если это повысит его шансы на то, чтобы подойти здоровым к началу плей-офф.
Если Эмбиид здоров, нет ни одной команды НБА, о которой можно определенно сказать, что «Филадельфия» не может ее победить, даже «Бостон», – отметил эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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