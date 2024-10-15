Ник Нерс о травме Пола Джорджа: «Все проверили, все в порядке»

По словам Ника Нерса, Пол Джордж избежал серьезной травмы.

Форвард «Филадельфии» Пол Джордж сегодня прошел еще один медицинский осмотр.

«Все проверили, все в порядке», – цитирует главного тренера «Сиксерс» Ника Нерса журналист PhillyVoice Адам Ааронсон.

Тем не менее, сообщается, что в ближайшее время Джордж пройдет МРТ-обследование. Джордж и другие ветераны команды не участвовали в сегодняшней тренировке команды.

Джордж пропустит завтрашний предсезонный матч против «Бруклина».