Ник Нерс о травме Пола Джорджа: «Все проверили, все в порядке»
По словам Ника Нерса, Пол Джордж избежал серьезной травмы.
Форвард «Филадельфии» Пол Джордж сегодня прошел еще один медицинский осмотр.
«Все проверили, все в порядке», – цитирует главного тренера «Сиксерс» Ника Нерса журналист PhillyVoice Адам Ааронсон.
Тем не менее, сообщается, что в ближайшее время Джордж пройдет МРТ-обследование. Джордж и другие ветераны команды не участвовали в сегодняшней тренировке команды.
Джордж пропустит завтрашний предсезонный матч против «Бруклина».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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