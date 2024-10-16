  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейсон Тейтум о матче чемпионов НБА и Евролиги: «Сомневаюсь, что такая игра состоится и не люблю рассуждения «а что, если»
0

Джейсон Тейтум о матче чемпионов НБА и Евролиги: «Сомневаюсь, что такая игра состоится и не люблю рассуждения «а что, если»

Джейсон Тейтум порассуждал о гипотетическом матче чемпионов НБА и Евролиги.

«Сомневаюсь, что такая игра состоится и не люблю при этом рассуждения в духе «а что, если». Все эти гипотетические расклады. Наверное, случись матч в таком формате, была бы весьма ожесточенная борьба.

Понимаю, что говорить и дебатировать на эту тему интересно, но сомневаюсь, что в обозримом будущем это случится», – заявил форвард «Селтикс».

Главный тренер чемпионов Евролиги «Панатинаикоса» Эргин Атаман в межсезонье призывал «Бостон» выявить сильнейшую команду мира. Защитник греков Костас Слукас предположил, что «Пао» имел бы хорошие шансы на успех на домашней арене.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mundo Deportivo
logoБостон
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПанатинаикос
logoНБА
logoДжейсон Тейтум
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 лучших игроков НБА перед сезоном-24/25
89сегодня, 09:05
Скауты «Бостона» и «Атланты» просмотрели 18-летнего греческого разыгрывающего Неоклиса Авдаласа
114 октября, 13:10
Джеди Осман о возвращении в НБА: «Кто знает, что будет дальше»
12 октября, 15:44
Джеди Осман: «Если разделить «Панатинаикос» на две части, обе дойдут до «Финала четырех» Евролиги»
211 октября, 19:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гилберт Аренас о Джейлене Брансоне: «Набирающий очки Крис Пол»
17 минут назад
У Марии Вадеевой выявлен тромб. Лидер УГМК не сыграет в ближайший месяц
23 минуты назад
Евролига. «Барселона» встретится с «Монако»
44 минуты назад
Джи Джи Джексон: «Изначально был хейтером Вембаньямы. Сейчас же считаю, что он станет величайшим»
259 минут назад
«Меня это просто прибило». Деррик Роуз рассказал, как имитировал дисциплинированный подход Кобе к баскетболу
2сегодня, 10:05
Болельщики во время предсезонного матча в Лас-Вегасе скандировали «Бронни, Бронни»
3сегодня, 09:48Видео
Виктор Вембаньяма: «Я не хочу быть блокирующим, скорером или плеймейкером. Хочу совмещать все это одновременно»
4сегодня, 09:09
«Извините, я отвлекся». Тайлер Хирро обратил внимание на драку болельщиков на трибуне во время интервью
сегодня, 07:59Видео
«Панатинаикос» подал протест на судейское решение в паузе проигранного матча Евролиги с «Парижем»
3сегодня, 06:47
Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Парма», «Локомотив-Кубань» против «Уралмаша»
7сегодня, 05:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Хьюстон» отчислил Тона Макера и Маркиза Науэлла
2сегодня, 08:57
«Вид сверху» показал, как хоккейная площадка «Мегаспорта» превращается в баскетбольную
сегодня, 08:20Видео
Евгений Богачев после матча с «Астаной»: «В среду проведем совещание. Необходимо войти в форму перед поездкой в Краснодар»
1сегодня, 07:35
Еврокубок. «Арис» примет иерусалимский «Хапоэль», «Ховентуд» сыграет с «Вулвз» и другие матчи
сегодня, 07:22
Джеймс Харден о новой арене «Клипперс»: «Просто огонь! Нас ждет классный сезон»
сегодня, 07:10
Джимми Батлер и Крис Пол устроили словесную перепалку в предсезонном матче
9сегодня, 06:55Видео
Лэндри Шэмет травмировал руку в предсезонном матче с «Хорнетс»
сегодня, 06:37
Тимофей Якушин о матче с «Енисеем»: «Соперник очень быстро и агрессивно действует в атаке»
сегодня, 06:31
Вембаньяма совершил перехват, а затем исполнил навес под аллей-уп на Сохана
сегодня, 06:13Видео
Андрей Ведищев о матче с «Уралмашем»: «Для победы надо больше думать на площадке, не совершать поспешных действий»
сегодня, 05:37