Джейсон Тейтум о матче чемпионов НБА и Евролиги: «Сомневаюсь, что такая игра состоится и не люблю рассуждения «а что, если»

Джейсон Тейтум порассуждал о гипотетическом матче чемпионов НБА и Евролиги.

«Сомневаюсь, что такая игра состоится и не люблю при этом рассуждения в духе «а что, если». Все эти гипотетические расклады. Наверное, случись матч в таком формате, была бы весьма ожесточенная борьба.

Понимаю, что говорить и дебатировать на эту тему интересно, но сомневаюсь, что в обозримом будущем это случится», – заявил форвард «Селтикс».

Главный тренер чемпионов Евролиги «Панатинаикоса » Эргин Атаман в межсезонье призывал «Бостон » выявить сильнейшую команду мира. Защитник греков Костас Слукас предположил, что «Пао» имел бы хорошие шансы на успех на домашней арене.