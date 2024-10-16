Джейсон Тейтум о матче чемпионов НБА и Евролиги: «Сомневаюсь, что такая игра состоится и не люблю рассуждения «а что, если»
Джейсон Тейтум порассуждал о гипотетическом матче чемпионов НБА и Евролиги.
«Сомневаюсь, что такая игра состоится и не люблю при этом рассуждения в духе «а что, если». Все эти гипотетические расклады. Наверное, случись матч в таком формате, была бы весьма ожесточенная борьба.
Понимаю, что говорить и дебатировать на эту тему интересно, но сомневаюсь, что в обозримом будущем это случится», – заявил форвард «Селтикс».
Главный тренер чемпионов Евролиги «Панатинаикоса» Эргин Атаман в межсезонье призывал «Бостон» выявить сильнейшую команду мира. Защитник греков Костас Слукас предположил, что «Пао» имел бы хорошие шансы на успех на домашней арене.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mundo Deportivo
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