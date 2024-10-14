Скауты «Бостона» и «Атланты» просмотрели 18-летнего греческого разыгрывающего Неоклиса Авдаласа

Неоклис Авдалас может выйти на драфт НБА в 2026 году.

18-летний греческий разыгрывающий подписал 5-летнее соглашение с «Панатинаикосом» в январе 2022 года и находится в аренде в «Перистери » в этом сезоне. В воскресенье, в победном матче с «Панионисом» (82:72), игрока просмотрели скауты «Бостона » и «Атланты».

Авдалас набрал 16 очков, 2 подбора и 3 перехвата за 17,5 минуты игрового времени, реализовав 3 из 5 бросков из-за дуги.

Прошлый год молодой баскетболист провел в аренде в «Кардицасе». На его счету 2,7 очка и 2,4 подбора в среднем в чемпионате Греции.