Джеди Осман о возвращении в НБА: «Кто знает, что будет дальше»
Джеди Осман не исключает возвращения в НБА.
«Не думаю, что для меня все кончено, но кто знает, что будет дальше.
Сейчас я полностью предан «Панатинаикосу» и очень хочу выиграть Евролигу с этой командой. У нас отличная команда, очень талантливая команда, которая способна выиграть два чемпионата подряд, и я хочу выиграть все возможные кубки. Я хочу добиться всего. Вот почему я рад быть здесь, я взволнован и надеюсь, что мы проведем отличный сезон», – заявил турецкий форвард.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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