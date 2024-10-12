Джеди Осман о возвращении в НБА: «Кто знает, что будет дальше»

Джеди Осман не исключает возвращения в НБА.

«Не думаю, что для меня все кончено, но кто знает, что будет дальше.

Сейчас я полностью предан «Панатинаикосу » и очень хочу выиграть Евролигу с этой командой. У нас отличная команда, очень талантливая команда, которая способна выиграть два чемпионата подряд, и я хочу выиграть все возможные кубки. Я хочу добиться всего. Вот почему я рад быть здесь, я взволнован и надеюсь, что мы проведем отличный сезон», – заявил турецкий форвард.