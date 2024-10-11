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Джеди Осман: «Если разделить «Панатинаикос» на две части, обе дойдут до «Финала четырех» Евролиги»

Джеди Осман поделился впечатлениями от нового клуба.

Турецкий форвард перешел в «Панатинаикос» в это межсезонье.

«Все упорно работают. У нас отличная команда. Здорово иметь много сильных игроков в составе. У нас вроде бы 14 баскетболистов, если разделить состав на 2 части, обе команды дошли бы до «Финала четырех» Евролиги.

Настолько мы сильны. Нам нужно продолжать трудиться, но мы доберемся до уровня, на котором хотим быть.

Мне самому нужно будет адаптироваться к Евролиге. Я провел 7 лет в НБА не потому, что был хорошим парнем. Знаю, на что способен, и могу многое дать команде.

Мы сосредоточены на том, чтобы выиграть Евролигу», – заключил форвард.

Осман набирал 5 очков и 1 подбор в среднем в первых двух матчах европейского турнира.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: A24
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПанатинаикос
logoНБА
logoчемпионат Греции
logoДжеди Осман
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