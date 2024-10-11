Джеди Осман: «Если разделить «Панатинаикос» на две части, обе дойдут до «Финала четырех» Евролиги»
Джеди Осман поделился впечатлениями от нового клуба.
Турецкий форвард перешел в «Панатинаикос» в это межсезонье.
«Все упорно работают. У нас отличная команда. Здорово иметь много сильных игроков в составе. У нас вроде бы 14 баскетболистов, если разделить состав на 2 части, обе команды дошли бы до «Финала четырех» Евролиги.
Настолько мы сильны. Нам нужно продолжать трудиться, но мы доберемся до уровня, на котором хотим быть.
Мне самому нужно будет адаптироваться к Евролиге. Я провел 7 лет в НБА не потому, что был хорошим парнем. Знаю, на что способен, и могу многое дать команде.
Мы сосредоточены на том, чтобы выиграть Евролигу», – заключил форвард.
Осман набирал 5 очков и 1 подбор в среднем в первых двух матчах европейского турнира.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: A24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости