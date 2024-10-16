«Вид сверху» показал, как хоккейная площадка «Мегаспорта» превращается в баскетбольную
Тележурнал «Вид сверху» представил сюжет об арене «Мегаспорт».
Видео посвящено тому, что хоккейная площадка на домашней арене ЦСКА постепенно перестраивается в баскетбольную.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Тележурнал «Вид сверху»
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