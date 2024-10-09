Игроки молодежного проекта ЦСКА проверили Семена Антонова и Никиту Курбанова на знание сленга

Семена Антонова и Никиту Курбанова проверили на знание сленга.

«Старая школа против Новой школы.

В новом видео #CSKAbasketTV игроки молодежного проекта ЦСКА Николай Нацвлишвили и Николай Садиков проверили Семена Антонова и Никиту Курбанова знание молодежного сленга», – говорится в аннотации к видео.