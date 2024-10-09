Видео
0

Игроки молодежного проекта ЦСКА проверили Семена Антонова и Никиту Курбанова на знание сленга

Семена Антонова и Никиту Курбанова проверили на знание сленга.

«Старая школа против Новой школы.

В новом видео #CSKAbasketTV игроки молодежного проекта ЦСКА Николай Нацвлишвили и Николай Садиков проверили Семена Антонова и Никиту Курбанова знание молодежного сленга», – говорится в аннотации к видео.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ЦСКА ВКонтакте
logoЦСКА
logoНикита Курбанов
logoБаскетбол - видео
logoСемен Антонов
logoЕдиная лига ВТБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен первому матчу сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА – УНИКС
24 сентября, 08:58Видео
Никита Курбанов о капитанской роли в ЦСКА: «Антонов намного лучше подходит на эту должность»
221 сентября, 12:49
ЦСКА выпустил влог о 5-м матче финальной серии Единой лиги ВТБ
8 июня, 13:34Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Управленцы НБА считают, что Бронни Джеймс «обречен на провал»
3 минуты назад
«Лейкерс» представили новый «городской» комплект формы
27 минут назадВидео
Управленцы НБА считают, что Яннис Адетокумбо и Джимми Батлер являются кандидатами на следующий громкий обмен
3сегодня, 08:10
Сет Ланди принес «Атланте» победу в предсезонном матче с «Индианой» броском из-за дуги
2сегодня, 07:12Видео
Источник в американской федерации: «Сборной США нужны будут Зайон Уильямсон и Джа Морэнт, чтобы взять золото в 2028-м»
6сегодня, 06:46
1-й номер драфта Заккари Рисаше набрал 18 очков при 7 из 9 с игры в матче с «Индианой»
3сегодня, 06:06Видео
Ламело Болл набрал 24 очка и 5 передач в предсезонном матче с «Майами»
сегодня, 05:32Видео
НБА. Предсезонные матчи. 21 очко Дюрэнта помогло «Финиксу» обыграть «Детройт», «Клипперс» оказались сильнее «Бруклина» и другие результаты
9сегодня, 05:20
Брэдли Бил: «Мне не понравилось, что «Бакс» были готовы отдать за меня Миддлтона, который только что помог им взять титул»
2сегодня, 05:15
Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» в новом сезоне снова будут в плей-ин»
4сегодня, 04:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни О’Брайант готов дебютировать за «Уралмаш»
45 минут назад
Джавон Фримен-Либерти покинул «Манису». Ожидается, что он продолжит карьеру в «Чикаго»
1сегодня, 07:46
Тони Брэдли присоединился к «Атланте»
сегодня, 07:38
Лонзо Болл вернется на площадку в рамках предсезонных матчей
сегодня, 07:29
Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен работе баскетбольных комментаторов
сегодня, 06:34Видео
Сергей Козин: «Зенит» будет еще более настроен на нас после поражения от «Локо»
2сегодня, 06:26
Дерек Лайвли работает над 3-очковым броском
2сегодня, 05:43
Макс Струс получил травму бедра в предсезонной встрече с «Чикаго»
сегодня, 04:47
Сергей Елевич: «Андрей Ведищев отлично стартовал»
вчера, 20:58
«Не знаю, откуда это взялось». Чонси Биллапс не называл Дени Авдию лучшим игроком в «Портленде»
5вчера, 20:49