Игроки молодежного проекта ЦСКА проверили Семена Антонова и Никиту Курбанова на знание сленга
Семена Антонова и Никиту Курбанова проверили на знание сленга.
«Старая школа против Новой школы.
В новом видео #CSKAbasketTV игроки молодежного проекта ЦСКА Николай Нацвлишвили и Николай Садиков проверили Семена Антонова и Никиту Курбанова знание молодежного сленга», – говорится в аннотации к видео.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ЦСКА ВКонтакте
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