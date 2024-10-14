Невероятное попадание Алексы Аврамовича и данк Тайрелла Нельсона после передачи Джеремайи Мартина – в Топ-10 моментов игровой недели Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели.
Первые места в Топ-10 заняли Алекса Аврамович из ЦСКА, а также дуэт «Уралмаша» Тайрелл Нельсон – Джеремайя Мартин.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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