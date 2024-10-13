Алекса Аврамович забросил фантастический мяч с восьми метров левой рукой

Алекса Аврамович совершил удивительный трехочковый бросок.

В середине второй четверти матча между ЦСКА и «Зенитом » защитник армейцев столкнулся с Андреем Воронцевичем в двух метрах от трехочковой дуги и запустил мяч левой рукой в сторону кольца.

После того, как мяч опустился точно в кольцо, Аврамович стал показывать судье, что был фол.