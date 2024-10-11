«Игра ЦСКА». Московский клуб представил промо-видео к матчу против «Зенита» в стилистике «Игры в кальмара»

ЦСКА представил промо-видео к матчу Лиги ВТБ против «Зенита».

Ролик участием защитника армейцев Мело Тримбла снят в стилистике известного сериала «Игра в кальмара», который в скором времени продолжится вторым сезоном.

Встреча состоится 13 октября в московском «Мегаспорте».