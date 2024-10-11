«Игра ЦСКА». Московский клуб представил промо-видео к матчу против «Зенита» в стилистике «Игры в кальмара»
ЦСКА представил промо-видео к матчу Лиги ВТБ против «Зенита».
Ролик участием защитника армейцев Мело Тримбла снят в стилистике известного сериала «Игра в кальмара», который в скором времени продолжится вторым сезоном.
Встреча состоится 13 октября в московском «Мегаспорте».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ЦСКА ВКонтакте
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