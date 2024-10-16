Домантас Сабонис набрал 29 очков, 16 подборов и 8 передач в предсезонном матче с «Ютой»

Домантас Сабонис отличился эффективностью в предсезонном матче с «Ютой».

Литовский бигмен «Сакраменто» записал на свой счет 29 очков, 16 подборов и 8 передач.

Несмотря на это, «Кингз» уступили «Джаз» со счетом 114:117.

За 36 минут Сабонис реализовал 11 из 21 с игры. В его активе также 2 перехвата.