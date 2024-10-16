Видео
0

Домантас Сабонис набрал 29 очков, 16 подборов и 8 передач в предсезонном матче с «Ютой»

Домантас Сабонис отличился эффективностью в предсезонном матче с «Ютой».

Литовский бигмен «Сакраменто» записал на свой счет 29 очков, 16 подборов и 8 передач.

Несмотря на это, «Кингз» уступили «Джаз» со счетом 114:117.

За 36 минут Сабонис реализовал 11 из 21 с игры. В его активе также 2 перехвата.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Скотти Барнс и Грэйди Дик набрали 53 очка на двоих в победной предсезонной игре с «Бостоном»
7 минут назадВидео
НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт» в Лас-Вегасе, «Оклахома» крупно обыграла «Денвер» и другие результаты
756 минут назад
«Мемфис» заключил со Скотти Пиппеном-младшим полноценный контракт
3сегодня, 04:15
Евролига. «Париж» одержал первую победу в лиге, обыграв «Панатинаикос», «Баскония» нанесла поражение «Реалу» и другие результаты
20вчера, 21:31
Джейсон Кидд: «Клэй Томпсон остается суперзвездой, будущим членом Зала славы, и он играет правильно»
4вчера, 21:28
У Пола Джорджа ушиб кости
1вчера, 21:10
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил «Нефтяник», курское «Динамо» дома проиграло МБА и другие результаты
вчера, 20:49
Еврокубок. Тель-авивский «Хапоэль» обыграл «Гран-Канарию», «Бурк» взял верх над «Тюрк Телекомом» и другие результаты
вчера, 20:36
Марк Кьюбан: «С точки зрения конкуренции НБА сейчас лучше, чем когда-либо»
1вчера, 20:19
НБА изменила политику использования мобильных телефонов и социальных сетей во время матчей
вчера, 20:02
Ко всем новостям
Последние новости
Совет НФЛ утвердил приобретение владельцем «Пистонс» Томом Горсом доли в «Лос-Анджелес Чарджерс»
28 минут назад
Д’Анджело Расселл отпраздновал 3-очковый через Стефа Карри танцем шимми. Лидер «Уорриорз» ответил аналогичным образом
38 минут назадВидео
Шарунас Ясикявичюс о том, что болельщики не дождались конца матча: «Возможно, я бы тоже ушел раньше»
вчера, 21:01
Велимир Перасович: «Результат не отражает реального положения дел, добились успеха только в последние две минуты»
1вчера, 20:26
Дражен Анзулович: «После матча в Краснодаре вернулись в Самару в час ночи в понедельник, было недостаточно времени на восстановление»
вчера, 19:34
Сергей Козин: «Самара» имела возможность одним броском выиграть матч, но нам сегодня повезло»
вчера, 19:28
«Партизан» погасил налоговую задолженность в размере 6 млн евро
вчера, 19:17
«Портленд» подписал негарантированный контракт с Джеймсом Букнайтом
5вчера, 18:17
Миленко Богичевич: «Когда наконец соберемся полностью, тогда будем смотреть, что мы можем, а что – нет»
вчера, 18:11
Василий Карасев: «Могли бы сыграть и лучше, но на данном этапе главное — победа»
вчера, 18:05