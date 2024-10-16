Домантас Сабонис набрал 29 очков, 16 подборов и 8 передач в предсезонном матче с «Ютой»
Домантас Сабонис отличился эффективностью в предсезонном матче с «Ютой».
Литовский бигмен «Сакраменто» записал на свой счет 29 очков, 16 подборов и 8 передач.
Несмотря на это, «Кингз» уступили «Джаз» со счетом 114:117.
За 36 минут Сабонис реализовал 11 из 21 с игры. В его активе также 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости