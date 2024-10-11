Клэй Томпсон дебютировал за «Мэверикс» в предсезонных матчах
Клэй Томпсон дебютировал за «Даллас» в предсезонке.
Звездный защитник «Мэверикс» вышел на площадку в стартовой пятерке во встрече с «Джаз» (102:107).
За 18 минут бывший игрок «Голден Стэйт» набрал 10 очков и 3 передачи при 3 из 9 с игры, включая 3 из 5 из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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