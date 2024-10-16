«Мемфис» заключил со Скотти Пиппеном-младшим полноценный контракт
Скотти Пиппен-младший получил контракт от «Мемфиса».
Разыгрывающий (23 года, 185 см), который выступал на двустороннем контракте, заключил с клубом полноценное соглашение.
Пиппен присоединился к «Гризлис» по ходу сезона-23/24. Он впечатлил в предсезонных матчах, набирая в среднем 10,3 очка и 4,5 передачи за 20,5 минуты в четырех играх.
Пиппен, как ожидается, станет резервным разыгрывающим команды.
Пиппен-младший приходится сыном члену Зала славы Скотти Пиппену. Он не был задрафтован в 2022 году и провел свой дебютный сезон в НБА на двухстороннем контракте в «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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