«Мемфис» заключил со Скотти Пиппеном-младшим полноценный контракт

Скотти Пиппен-младший получил контракт от «Мемфиса».

Разыгрывающий (23 года, 185 см), который выступал на двустороннем контракте, заключил с клубом полноценное соглашение.

Пиппен присоединился к «Гризлис» по ходу сезона-23/24. Он впечатлил в предсезонных матчах, набирая в среднем 10,3 очка и 4,5 передачи за 20,5 минуты в четырех играх.

Пиппен, как ожидается, станет резервным разыгрывающим команды.

Пиппен-младший приходится сыном члену Зала славы Скотти Пиппену. Он не был задрафтован в 2022 году и провел свой дебютный сезон в НБА на двухстороннем контракте в «Лейкерс».