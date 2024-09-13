Мамади Диаките присоединится к тренировочному лагерю «Финикса»

Мамади Диаките поедет на сборы «Санз».

27-летний центровой из Гвинеи был отчислен из «Мемфиса », в котором оказался в результате обмена Заира Уильямса.

Диаките согласился подписать негарантированный контракт с «Финиксом » по форме Exhibit 10. Центровой стал чемпионом в составе «Милуоки » под руководством Майка Буденхольцера в первый сезон в НБА и выходил на площадку в 7 матчах плей-офф в 2021 году, набирая 1 очко и 1 подбор за 5 минут в среднем.