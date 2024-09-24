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Деррик Роуз не получит зарплату за сезон-2024/25

«Мемфис» отчислил Деррика Роуза по просьбе игрока.

По информации журналиста ESPN Тима Мкмэна, Роуз не получит зарплату за предстоящий сезон.

У 35-летнего защитника оставался один год по контракту с клубом с зарплатой в 3,4 миллиона долларов. Роуз набирал 8 очков, 1,9 подбора и 3,3 передачи за 16,6 минуты в среднем в 24 матчах в прошлом сезоне.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста ESPN Тима Макмэна в соцсети X
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