Деррик Роуз не получит зарплату за сезон-2024/25

«Мемфис» отчислил Деррика Роуза по просьбе игрока.

По информации журналиста ESPN Тима Мкмэна, Роуз не получит зарплату за предстоящий сезон.

У 35-летнего защитника оставался один год по контракту с клубом с зарплатой в 3,4 миллиона долларов. Роуз набирал 8 очков, 1,9 подбора и 3,3 передачи за 16,6 минуты в среднем в 24 матчах в прошлом сезоне.