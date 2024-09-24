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«Мемфис» отчислит Деррика Роуза

Деррик Роуз покинет «Гриззлис».

У 35-летнего защитника оставался еще один год по контракту с клубом с зарплатой в 3,4 миллиона долларов. Роуз набирал 8 очков, 1,9 подбора и 3,3 передачи за 16,6 минуты в среднем в 24 матчах в прошлом сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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