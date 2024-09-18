Крис Пол – в «Сперс», Мартин – в «Сиксерс», Диллингэм – в «Вулвз». Самые недооцененные маневры этого лета в НБА

За это лето мы точно уяснили, что Клэй Томпсон больше не в «Уорриорс», «Клипперс» упустили Пола Джорджа, а Джейлен Брансон согласился умерить запросы по новому контракту с «Никс». Об этом прожужжали все уши, это то, что на поверхности.

В каждом межсезонье есть свои «темные лошадки» – ходы, которые на первый взгляд кажутся не слишком важными, а на деле подразумевают куда более серьезные последствия.

Сегодня речь пойдет именно об этом – о контрактах, которые гораздо важнее, чем представляются.

Переходы

Уход Кентавиуса Колдуэлла-Поупа из «Наггетс»

В минувшем плей-офф «Денверу» явно не хватало глубины: игроков, которые были бы полезны на обеих сторонах, осталось маловато. Нам как бы нужен Кристиан Браун, чтобы опекать Эдвардса, а еще нам нужен Аарон Гордон, чтобы опекать Таунса, но никто из этих стоперов не может бросать, и тогда не работает атака. Весь матч превращается в поиск сочетаний, которые могли бы и пространство в нападении давать, и компетентность в защите сохранять.

И что они сделали потом? Правильно, они решили отпустить Колдуэлла-Поупа, и хотя с тем же Эдвардсом КейСиПи в защите не справлялся, он был одним из тех людей, в которых и в обороне целенаправленно бить не будут, и на дуге неприкрытыми не оставят.

Ну и сколько таких исполнителей осталось у «Наггетс»?

Их ротация стала еще беднее, баланс между атакой и защитой найти будет еще сложнее, и все ради того, чтобы сэкономить пару шекелей, когда вы должны строить чемпионскую команду вокруг лучшего игрока лиги. То есть можно сколько угодно говорить о том, что Колдуэлла-Поупа заменит в старте Браун, но у вас могли быть оба. Теперь остался один, и да, этому одному еще работать и работать над броском.

О жадности «Наггетс» сказано достаточно, но ход все равно выглядит недооцененным, потому что как бы так не вышло, что он закроет чемпионское окно «Денвера». Отпустить Колдуэлла-Поупа и получить Уэстбрука – где-то мы такое уже видели.

С другой же стороны у нас «Орландо», который чуть подкрутил бросковый потенциал. Пока все выглядит так, что КейСиПи с Саггсом будут стартовой парой гардов, соответственно, никаких не бросающих разыгрывающих, что даст больше места под работу Паоло Банкеро в посте. А еще, вероятно, подтолкнет к игре через Вагнера, потому что кто-то же должен таскать мяч.

В общем, это подписание – логичный ход как для построения команды, так и для правильного влияния на развитие молодых.

Подписание Калеба Мартина в «Сиксерс»

Во-первых, тут нужно отметить, что игрок был невероятно важен для «Майами», где, как и в «Денвере», не густо с ролевиками, полезными на обеих сторонах – бросать и защищаться может мало кто. «Хит» не первый год ищет вариант усилить команду вокруг Джимми Батлера, но успехи на этом поприще далеки от ошеломительных. По факту клуб тратит время и теряет полезных исполнителей в надежде на то, что Эрик Споэльстра и из нас с вами выжмет побед 39.

И конкретно Калебу вроде предлагали нормальные деньги, чтобы остаться в «Хит», но он решил проверить свою стоимость на открытом рынке. В итоге «Майами» теряет игрока, Мартин теряет в деньгах, а Мори давит довольную лыбу – он получил Калеба за 35М на 4 года (последний – опция игрока).

Во-вторых, «Филадельфия» закладывалась этим летом на необходимость получения звезды, и получила-таки эту единственную звезду на рынке. Когда же пришла пора накидывать мясо на скелет команды и набирать ролевиков, на рынке подвернулся один из лучших (среди доступных) 3-и-Ди исполнителей за скромные деньги. Просто представьте, что Калеба нет (например, он принял тот контракт от «Хит»), тогда, вероятно, «Сиксерс» начинают сезон с Гордоном или Ябуселе на «четверке», что и само по себе звучит не слишком воодушевляюще, но еще и качество скамейки подрывает. Сейчас же все сложилось как нельзя лучше.

Наджи Маршалл и Квентин Граймс – в «Далласе»

В прошлом сезоне «Мэверикс» провернули какое-то неприличное количество удачных ходов – подписали Экзама и Джонса, выменяли Вашингтона и Гэффорда, задрафтовали Лайвли. Останавливаться «Мэвс» не собирались и этим летом еще чуть перетряхнули ротацию. И если замена Хардуэя на Томпсона явно не подходит для нашего списка, то вот отказ от Джонса в пользу Маршалла интригует, как и получение Граймса (и попутное избавление от Грина).

Потянет ли кто-то из новобранцев роль главного оборонительного игрока периметра? За исключением матчей, где Экзам выходил в старте или Ирвинг начинал играть в защите, Джонс был ключевым стопером на мяче. Теперь эта роль как бы подвешена. Там будет Пи Джей Вашингтон? Он как будто крупноват. Или эту задачу отдадут Маршаллу/Граймсу? Но тогда кто выпадает из старта, тот же Пи Джей? Клэй? Второе было бы логичным с чисто баскетбольной точки зрения, но как это сработает в плане химии?

В любом случае на стартовом составе все не заканчивается, кому-то из полученных игроков придется справляться с обязанностями 3-и-Ди-винга на заметных минутах. С Граймсом вопросы в основном по здоровью – может ли он вообще играть в баскетбол с какой-то приличной регулярностью? С Наджи проблема в броске – он стабильностью никогда не отличался. Являются ли его прошлогодние почти 39% из-за дуги показательными или это статистический глюк, и Наджи вернется на средний по карьере уровень в районе 30%?

У «Далласа» тут широкий разброс потенциальных исходов: от двух классных 3-и-Ди исполнителей, до одного вечно травмированного товарища и еще одного плей-оффного Экзама. На бумаге они как будто меняют шило на другое шило, но все это нестабильные исполнители, и какое-то шило неизбежно будет лучше, вопрос – угадал ли «Даллас».

Дарио Шарич – в «Денвере»

Ход выглядит обнадеживающе, хотя бы потому, что Шарич даст «Наггетс» бросок с позиции «пятого». У команды с такой кучей не бросающих исполнителей (Гордон, Браун, Уэстбрук, Уотсон) неизбежно возникнут проблемы с пространством, и отчасти их можно решить, вытащив главного страхующего соперников (обычно это центровой) на дугу.

Плюс Шарич, в принципе, немного похож на Йокича наличием мозгов, броска и проблем в защите. И это может позволить «самородкам» продолжать играть в похожий баскетбол в минуты отдыха серба. Дарио – игрок совсем другого уровня и сам по себе как атакующая опция опасности не представляет, но он может открываться под джампер после того, как поставил заслон под Мюррея или пасовать на забегающего внутрь Уотсона.

В общем, Шарич может чуть помочь с решением главной проблемы «Наггетс» последних лет – закрыть минуты без Йокича. Он просто очень правильный игрок по формату. При этом по уровню там есть куда стремиться, и от стопроцентной веры в описанный сценарий я далек.

Подписания «Бакс»

«Милуоки» был сильно ограничен в ресурсах, но сумел-таки укрепиться.

Обычно тут принято говорить про Гэри Трента, ибо рассчитывал игрок на серьезные по меркам НБА деньги, а в итоге был вынужден поджать хвост и побежать в «Бакс» за минималку в надежде засветиться и получить соглашение покрупнее через год. Он должен заменить Малика Бизли как игрока с продвинутым броском в старте, которому попутно нужно защищаться на мяче, потому что... ну, потому что кто-то же должен. Вот только, насколько Трент преуспеет в защите на мяче больше Бизли, сказать трудно. Насколько он надежнее как снайпер, тоже неясно. Спорный апгрейд. Хотя само подписание – несомненная удача, ведь Бизли пошел на повышение зарплаты, и «оленям» нужно было кем-то его заменять, и кто знал, что за такие копейки снова будет доступен подходящий игрок.

А вот замена Краудера на Принса и Беверли на Райта – явные шаги в сторону усиления. Оба могут бросать и защищаться, оба – проверенные ветераны. Понятно, что сезон «Бакс» сведется к здоровью ключевой четверки и, возможно, какому-нибудь обмену, но без увеличения глубины им тоже мало чего светило.

Подписания «Санс»

После этого выступления в плей-офф «Финиксу» явно нужно было что-то менять. Их атака просто не соответствовала уровню, ожидаемому от таких имен, как Дюрэнт, Букер и Бил. Решить проблему призван ряд ходов.

Во-первых, теперь команду возглавит Буденхольцер, очень системный тренер. Свободы у игроков будет поменьше, и это хорошо, потому что мы уже видели, что эти стритболисты делают, когда у них есть свобода.

Во-вторых, подписаны сразу два разыгрывающих: Тайус Джонс и Монте Моррис. Оба известны нечеловеческим соотношением передач к потерям и статусом топовых запасных разыгрывающих. Подписание сразу двух таких людей намекает на то, что Баду нужны разыгрывающие, и он, вероятно, хочет не просто выпускать их на правах праймового Беверли, но давать им мяч и доверить ведение атаки, сняв бремя принятия решений с тех, кто это бремя в минувшем сезоне благополучно зафейлил. Хотя защита должна просесть, габаритов в основе станет поменьше: если раньше Бил и Букер были парой гардов, теперь они будут закрывать позиции 2-3.

В-третьих, подписан Пламли. Это интересно, потому что в прошлом сезоне «Санс» местами действовали через Нуркича, который разыгрывал. И Пламли навыками пасующего тоже не обделен, то есть теперь так можно будет играть чаще.

И в целом «Финикс» выглядит унифицировано: у нас 48 минут розыгрыша от классных пасующих, 48 минут от престарелых пасующих центров, четверка Дюрэнт-Букер-Бил-Аллен, как главная атакующая мощь (видимо, двое из них всегда будут на паркете), и пара форвардов-стоперов – О’Нил и Окоги. Это все до первой травмы, но концепт интересный.

Пол и Барнс – в «Сперс»

«Сан-Антонио» не спешит выменивать звезд в пару к Вембаньяме (вполне логично), но потихоньку формирует вокруг француза компетентный состав.

В прошлом сезоне с розыгрышем у команды были большие проблемы, теперь тут есть СиПи, который в этом плане даст огромный апгрейд. Пик-н-роллить Вембаньяма сможет чуть реже, а заигрывать его в удобных позициях будут чаще.

Барнса же, видимо, взяли для того, чтобы показать Келдону Джонсону, во что он превратится, если не будет чаще идти в проходы.

Это должно создать в команде более рабочую атмосферу и дать Вембаньяме развиваться в условиях приближенных к боевым с логично собранным (пусть и не сверхталантливым) составом.

Да и вообще пара ветеранов не помешает молодой команде, а то до прихода Барнса с СиПи самыми опытными игроками тут были Коллинс и тот же Джонсон.

Драфт

Диллингэм в «Миннесоте»

Я ничего не обещаю, но Диллингэм – парень интересный и взрывной. Учитывая то, что «Миннесота» отпустила Андерсона, Морриса и Маклаклина (по сути – всех людей с функционалом запасного разыгрывающего), а заменила их только Инглсом, чей пульс прощупывается с трудом, от новичка может потребоваться приличная продуктивность.

Креатив в атаке – основной довод в пользу Диллингэма как игрока НБА, и в «Миннесоте» это может быть востребовано уже сейчас, а с возрастом Конли ситуация будет только очевиднее.

Ну и да, на Инглса тоже рассчитывают. В плей-офф он потерял игровое время, но по заметной части регулярки выглядел приемлемо. Вообще в прошлом сезоне Инглс смотрелся как дядька, вышедший поиграть с племянниками, когда можно делать что угодно, а за мячом всегда бегает кто-то другой. И, если кто и сможет его спрятать в защите не хуже, чем «Орландо», то это – «Миннесота». Бросок австралийца и его пас здесь востребованы тоже будут.

Вопрос – осталось ли хоть что-то от тела.

Клинган в «Портленде»

Это важно в основном с позиций Деандре Эйтона и Роба Уильямса.

До драфта передняя линия «Блейзерс» выглядела логично. Эйтон – в старте, Роб – на скамейке, плюс часто он вообще травмирован, тогда можно выпускать Риса. Теперь же сюда добавляется Клинган, который двигает всю ротацию, и впереди маячит обмен кого-то из центров.

«Блейзерс» ни за что не борются, можно выпускать хоть три башни, и спешить им некуда, но сброс одного из центров напрашивается, они в правильной команде могут оказать очень заметное влияние. И эти люди стали более доступны.

А, например, на месте «Никс» я бы немало отдал, чтобы забрать самого Клингана. Так никогда не бывает, но строиться «Блейзерс» будут вокруг других людей (у новичка просто нет командообразующих вводных), и почему бы не отдать его, если компенсация хороша, благо центров все равно хватает.

Иди в «Мемфисе»

А вот у «Гризлис» осталось маловато центров. И если не рассматривать всерьез Джексона на «пятерке» на больших минутах, то остаются Иди и Кларк.

С Кларком все понятно, кроме того, способен ли он оставаться здоровым.

А вот Иди – интересный зверь.

Он ближе, чем Кларк, к этим гигантским центрам, которые в последнее время были у «Мемфиса» в основе: Адамсу и Валанчюнасу. Зак сможет собирать подборы и превращаться в гигантскую стену на заслонах. При этом там есть нормальные руки, которые позволяют не быть бревном в атаке, и габариты, за счет которых можно перекрыть сопернику небо под кольцом.

Из отрицательных характеристик – медлительность. Но ведь и предшественники Иди мобильностью не отличались. Если Смарт упрется на мяче, а Джексон поможет из угла, то Иди сможет оставаться в «краске» и страховать кольцо, это может работать, по крайней мере, по регулярке.

Есть основания полагать, что Зак будет стабильно получать приличные минуты в серьезной команде.

Далтон Кнехт в «Лейкерс»

Пока сын Бронни-старшего превращается в лицо драфта-2024, есть основания полагать, что гораздо больше игрового времени в качестве новичка получит другой игрок «Лейкерс» – Далтон Кнехт. Если «Лейкерс» действительно планируют больше играть через хэндоффы, такая игра Далтону зайдет, ибо он в основном про активное открывание под бросок.

Собственно, на этой почве он без проблем найдет общий язык со своим новым тренером.

Продления

Ачиува в «Никс»

Потеряв Хартенштайна, «Никс» столкнулись с дефицитом центровых: Митчелл Робинсон постоянно травмирован, Джерико Симс просто очень слаб, а Ачиува, по компромиссному мнению разных инсайдеров, возвращаться в команду не собирался. В итоге товарища уговорили на новый однолетний контракт, что делает проблемность ротации на «пятерке» чуть менее заметной. С этим как будто проще жить, и пока Робинсон здоров, больших проблем у «Никс» быть не должно. Однако при первой же травме Митчелла Ачиуву придется перегружать минутами, да и Симсу нужно будет давать больше времени, чем хотелось бы.

Есть ощущение, что «Никс» с центрами еще не закончили. Но, по крайней мере, теперь есть приличный бэк-ап. И дальше есть вариант менять Робинсона с пиками на кого-то более здорового в основу.

Тут в принципе можно сказать и о том, что потеря Хартенштайна как-то недооценена. Мужчина был одним из лучших ролевых центров в лиге и отлично дополнял «Никс» своими бонусными навыками типа паса и флоутера. Заменить его примерно невозможно, но многим это как будто не кажется важным.

Продление Лаури Маркканена

У «Юты» команда на данный момент объективно слабая, слишком много сырой молодежи, слишком мало хороших баскетболистов. И продление Маркканена важно здесь исключительно через призму «никому из серьезных команд финн не светит».

До подписания Лаури был на дешевом контракте, который можно было легко впихнуть в сделку. Сильный игрок в слабой команде – стандартный кандидат на обмен. Но после переоформления контракт вырос до максималки. Больше того, теперь на обмен форварда действует полугодичный мораторий. И да, когда полгода пройдет, уже наступит дедлайн.

Получается, игрок, который мог бы оказаться частью обмена года, выведен с рынка.

«Хьюстон» без продлений и с Шеппардом

Тут важно сказать: «пока» без продлений.

Шенгюн и Грин теоретически могли бы подписать свои вторые контракты этим летом. Но ни с кем из них «пока» не договорились. Естественно, в этой истории нельзя забывать опыт «Сиксерс» и Макси или – для тех, кто постарше – Кавая и «Сперс». Командам зачастую выгодно не давать своим игрокам продления заранее, потому что это позволяет сохранить гибкость на рынке.

Если коротко, права Берда на игрока, как правило, занимают в платежке меньше места, чем крупный контракт. Но это в основном касается Шенгюна, его права Берда стоят всего 16М, права на Грина – около 30М, это уже может и выше его реальной стоимости на рынке.

Со стороны выглядит это так: у команды два «старых молодых», никто из которых не получил продление, и один «новый молодой» по всем прикидкам дико талантливый.

Пока не очень похоже, что можно построить команду с Грином, Шенгюном и Шеппардом, кому-то одному (как минимум) придется уйти, и «Хьюстон» «пока» просто не решил кому, поэтому и не спешит выдавать контракты.

Подготовительные ходы

Перестройка «Бруклина»

Об этом не то чтобы мало говорят, но один из главных ходов межсезонья как будто заслуживает еще большего внимания.

«Бруклин» обменял своего лучшего игрока на кучу пиков, а потом вернул пики собственные на двух ближайших драфтах. Команда, которая еще совсем недавно была в баскетбольном аду, когда и сливаться незачем (своих пиков нет), и бороться за что-то невозможно (Бриджес – их лучший игрок), двумя одновременными ходами (настолько одновременными, что почти одним) сделалась нормальной перестраивающейся командой, у которой есть не только свои пики, но и куча дополнительных. А еще в кармане несколько ветеранов, за коих можно получить еще больше пиков/молодежи.

Где-то сейчас вздыхают «Клипперс».

Контракты на обмен

В реалиях нынешнего коллективного соглашения командам крайне важно иметь на руках контракты, которыми можно уравнять зарплаты в сделках. Так было всегда, но сейчас с определенного момента получить сторонних игроков тяжело, поэтому команды искусственно завышают контракты собственных исполнителей, чтобы позже их обменять.

Тут два основных пункта.

Во-первых, Леброн Джеймс.

«Филадельфия» подписала Кеньона Мартина-младшего на 8М (там еще 8М в следующем сезоне, но они не гарантированы). Понятно, что он столько не стоит, но можно взять его, добавить к нему пик и выменять что-то интересное с сопоставимой зарплатой.

Мартин срубил бабла, команда получила ходячее торговое исключение – все довольны.

«Финикс» подписал Окоги на +/- такой же контракт с +/- теми же целями. Разница, правда, в том, что подсластителей у «Санс» нет, а еще они уже залезли на территорию второго жесткого потолка, что заметно урезает возможности для обменов.

Конечно, эти контракты, как и положено торговым исключениям, вполне могут долежать в платежке команд до конца сезона, оставшись неиспользованными. Но шанс есть. А еще это просто выглядит как интересный прецедент, хотя уверен, что Рома Сприкут навскидку вспомнит десяток подобных случаев (можно ли считать таковым Дианджело в «Уорриорс»? Это как будто немного другое, но точно близко).

В любом случае эти контракты явно нацелены на то, чтобы повлечь за собой более внушительные последствия, чем то, что обычно предполагается, когда речь идет о Мартине-младшем или Окоги.

Баскетбольный подкаст в youtube

Тот же баскетбольный подкаст ВК

Фото: Gettyimages.ru /Jared C. Tilton, Mike Stobe, Al Bello, Kevin C. Cox, Jamie Sabau, Sarah Stier, Candice Ward, Mike Lawrie, Patrick Smith