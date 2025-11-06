Тони Аллен арестован за хранение наркотиков

У Тони Аллена снова проблемы с полицией.

Бывший игрок НБА Тони Аллен был арестован в Теннесси за хранение наркотиков. У самого Аллена была изъята марихуана, другие наркотические вещества были найдены в машине, в которой он ехал в качестве пассажира.

В 2023 году Аллен признал вину в федеральном расследовании по мошенничеству с медицинской страховкой. Он получил условный трехлетний срок и общественные работы.

В марте этого года 9-й номер Аллена был выведен из обращения в «Мемфисе ».