Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
У Тони Аллена снова проблемы с полицией.
Бывший игрок НБА Тони Аллен был арестован в Теннесси за хранение наркотиков. У самого Аллена была изъята марихуана, другие наркотические вещества были найдены в машине, в которой он ехал в качестве пассажира.
В 2023 году Аллен признал вину в федеральном расследовании по мошенничеству с медицинской страховкой. Он получил условный трехлетний срок и общественные работы.
В марте этого года 9-й номер Аллена был выведен из обращения в «Мемфисе».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
