Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем» и другие матчи
Сегодня пройдут 5 матчей регулярного сезона Евролиги.
«Фенербахче» примет «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 7-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-2, Жальгирис Литва – 6-2, Валенсия Испания – 5-3, Монако – 5-3, Олимпиакос Греция – 5-3, Барселона Испания – 5-3, Панатинаикос Греция – 5-4, Париж Франция – 4-4, Бавария Германия – 4-4, Реал Испания – 4-4, Виртус Италия – 4-4, Партизан Сербия – 3-5, Анадолу Эфес Турция – 3-5, Дубай ОАЭ – 3-5, Фенербахче Турция – 3-5, Милан Италия – 3-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-6, Виллербан Франция – 2-6, Баскония Испания – 2-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
