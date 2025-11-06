0

Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем» и другие матчи

Сегодня пройдут 5 матчей регулярного сезона Евролиги.

«Фенербахче» примет «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 7-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-2, Жальгирис Литва – 6-2, Валенсия Испания – 5-3, Монако – 5-3, Олимпиакос Греция – 5-3, Барселона Испания – 5-3, Панатинаикос Греция – 5-4, Париж Франция – 4-4, Бавария Германия – 4-4, Реал Испания – 4-4, Виртус Италия – 4-4, Партизан Сербия – 3-5, Анадолу Эфес Турция – 3-5, Дубай ОАЭ – 3-5, Фенербахче Турция – 3-5, Милан Италия – 3-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-6, Виллербан Франция – 2-6, Баскония Испания – 2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoБавария
logoХапоэль Тель-Авив
logoЕвролига
logoАСВЕЛ Виллербан
logoФенербахче
logoДубай
logoПариж
результаты
logoМонако
logoМаккаби Тель-Авив
logoБаскония
logoВиртус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Црвена Звезда» обыграла «Маккаби» и продлила победную серию до шести матчей, «Реал» разгромил «Фенербахче» и другие результаты
30 октября, 21:52
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
28 октября, 21:59
Евролига. «Анадолу Эфес» уступил «Фенербахче», «Бавария» проиграла «Олимпиакосу» и другие результаты
24 октября, 20:30
Главные новости
«Не хочу быть нескромным, но я лучший подбирающий защитник в истории». Расселл Уэстбрук обновил рекорд НБА по подборам за карьеру (8734) для игроков задней линии
6 минут назад
Донован Митчелл о 46 очках: «Парень выбесил меня в NBA 2K, сказал, что я сдулся, что давно не видел от меня хайлайтов»
26 минут назад
Бэм Адебайо получил травму ноги в 1-й четверти матча с «Денвером»
41 минуту назадВидео
Лука Дончич набрал 200 очков за первые 5 матчей в сезоне и присоединился к Уилту Чемберлену с этим статистическим достижением
сегодня, 07:30Видео
Лука Дончич на вопрос о своей защите против «Сперс»: «Единственное, что у меня получалось сегодня»
сегодня, 07:19
Дени Авдия был близок к трипл-даблу (26+10+9), «Портленд» отыгрался с «-22» против «Оклахомы»
сегодня, 07:05Видео
«Хьюстон» одержал 5-ю победу подряд, у Амена Томпсона дабл-дабл – 28+10+7
сегодня, 06:52Видео
Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (23+16+10) в победной игре с «Уорриорз»
сегодня, 06:50Видео
Трипл-дабл Николы Йокича (33+15+16) позволил «Денверу» победить «Майами»
сегодня, 06:20Видео
НБА. 35+9+13 Дончича позволили «Лейкерс» победить «Сперс», 33+15+16 Йокича помогли «Денверу» обыграть «Майами», «Портленд» прервал победную серию «Оклахомы» и другие результаты
сегодня, 06:13
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», «Ника» сыграет с «Енисеем» и другие матчи
49 минут назад
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто»
сегодня, 07:45
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
сегодня, 04:10
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукса не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» проиграл «Трапани Шарк»
вчера, 20:59
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
вчера, 19:44
Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»
вчера, 19:29
Михалис Лунцис получил разрыв передней крестообразной связки
вчера, 14:22
Саша Обрадович: «Панатинаикос» – нетипичный соперник и требует тщательной подготовки»
вчера, 13:39
Форвард Джей Ти Тор близок к переезду в Европу и соглашению с «Арисом»
вчера, 11:40