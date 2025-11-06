Рикки Рубио попал в символическую пятерку 5-й недели Лиги чемпионов, «Ховентуд» идет без поражений
Рикки Рубио удачно вернулся в свой первый клуб.
Испанский разыгрывающий, долго занимавшийся психологическими проблемами, решил завершить карьеру в своем первом клубе «Ховентуд». Возвращение пока получается успешным.
Испанцы начали сезон в Лиге чемпионов с 4-0.
В последней игре с «Бурсаспором» (79:68) 35-летний Рубио набрал 24 очка, 5 передач, 2 подбора и 1 перехват за 21,4 минуты на площадке. Это выступление позволило ему попасть в символическую пятерку 5-й недели турнира.
Кроме него в сборную вошли Джеррик Хардинг («Ритас»), Джамайас Рэмзи («Триест»), Джеймс Палмер («Галатасарай») и Майк Тоби («Гран-Канария»).
