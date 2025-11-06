  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джаред Дадли о своей главной задаче в «Денвере»: «Разработать защитную схему, которая будет оберегать Йокича»
Джаред Дадли о своей главной задаче в «Денвере»: «Разработать защитную схему, которая будет оберегать Йокича»

Джаред Дадли рассказал о его главной задаче в «Денвере».

Бывший игрок НБА Джаред Дадли, ныне ассистент главного тренера «Денвера», взял на себя ключевую роль в организации защиты команды. В интервью The Denver Post Дадли поделился своей главной задачей в «Наггетс».

«Разработать защитную схему, которая будет оберегать Николу Йокича. Я не могу научить его ничему в атаке. Он уже такой. У него уже все есть. Но в защите могу чему-то научить. Я играл с разными центровыми, играл с Бобаном Марьяновичем, который больше и медленнее Николы.

Хочу, чтобы он думал только о возвращении к своему кольцу – от точки А до точки Б. Не хочу, чтобы он бегал за защитниками на периметре», – подчеркнул Дадли.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Denver Post
