Джаред Дадли о своей главной задаче в «Денвере»: «Разработать защитную схему, которая будет оберегать Йокича»

Джаред Дадли рассказал о его главной задаче в «Денвере».

Бывший игрок НБА Джаред Дадли, ныне ассистент главного тренера «Денвера », взял на себя ключевую роль в организации защиты команды. В интервью The Denver Post Дадли поделился своей главной задачей в «Наггетс».

«Разработать защитную схему, которая будет оберегать Николу Йокича . Я не могу научить его ничему в атаке. Он уже такой. У него уже все есть. Но в защите могу чему-то научить. Я играл с разными центровыми, играл с Бобаном Марьяновичем, который больше и медленнее Николы.

Хочу, чтобы он думал только о возвращении к своему кольцу – от точки А до точки Б. Не хочу, чтобы он бегал за защитниками на периметре», – подчеркнул Дадли.