Джабари Паркер и Ваня Маринкович не сыграют с «Олимпиакосом»
Джабари Паркер и Ваня Маринкович пропустят игру с «Олимпиакосом».
Форвард Джабари Паркер и защитник Ваня Маринкович пропустят матч 9-го тура регулярного сезона Евролиги-2025/26 против «Олимпиакоса».
Оба игрока не отправились с командой в Грецию. Как сообщил клуб, 30-летний Паркер простудился, а 28-летний Маринкович остался вне состава из-за боли в спине.
«Нам предстоит встреча с командой, которая построена как претендент на титул. У них тоже есть кадровые проблемы, похожие на наши. Мы сыграем без Джабари Паркера и Вани Маринковича», – отметил главный тренер белградцев Желько Обрадович.
Матч «Партизана» с «Олимпиакосом» пройдет 7 ноября, начало встречи – 22.15 по мск.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Партизана»
