0

Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто»

Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдут два матча.

«Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Брешия – 5-1, Виртус – 4-1, Трапани Шарк – 5-1, Дертона – 4-1, Милан – 4-2, Ваноли Кремона – 3-2, Тренто – 3-2, Триест – 3-2, Венеция – 3-2, Реджо-Эмилия – 2-3, Канту – 2-3, Наполи – 2-4, Варезе – 1-4, Удине – 1-4, Тревизо – 0-5, Динамо Сассари – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoчемпионат Италии
результаты
logoВаноли Кремона
logoДинамо Сассари
logoТренто
logoКанту
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» вырвала победу у «Брешии» в концовке, «Милан» разгромил «Реджо-Эмилию» и другие результаты
2 ноября, 19:04
Чемпионат Италии. «Тренто» уступил «Виртусу», «Тревизо» не справился с «Триестом»
1 ноября, 21:28
Чемпионат Италии. «Милан» разобрался с «Венецией», «Наполи» победил «Реджо-Эмилию» и другие матчи
26 октября, 19:01Live
Главные новости
«Не хочу быть нескромным, но я лучший подбирающий защитник в истории». Расселл Уэстбрук обновил рекорд НБА по подборам за карьеру (8734) для игроков задней линии
4 минуты назад
Донован Митчелл о 46 очках: «Парень выбесил меня в NBA 2K, сказал, что я сдулся, что давно не видел от меня хайлайтов»
24 минуты назад
Бэм Адебайо получил травму ноги в 1-й четверти матча с «Денвером»
39 минут назадВидео
Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем» и другие матчи
сегодня, 07:34
Лука Дончич набрал 200 очков за первые 5 матчей в сезоне и присоединился к Уилту Чемберлену с этим статистическим достижением
сегодня, 07:30Видео
Лука Дончич на вопрос о своей защите против «Сперс»: «Единственное, что у меня получалось сегодня»
сегодня, 07:19
Дени Авдия был близок к трипл-даблу (26+10+9), «Портленд» отыгрался с «-22» против «Оклахомы»
сегодня, 07:05Видео
«Хьюстон» одержал 5-ю победу подряд, у Амена Томпсона дабл-дабл – 28+10+7
сегодня, 06:52Видео
Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (23+16+10) в победной игре с «Уорриорз»
сегодня, 06:50Видео
Трипл-дабл Николы Йокича (33+15+16) позволил «Денверу» победить «Майами»
сегодня, 06:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», «Ника» сыграет с «Енисеем» и другие матчи
47 минут назад
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
сегодня, 04:10
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукса не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» проиграл «Трапани Шарк»
вчера, 20:59
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
вчера, 19:44
Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»
вчера, 19:29
Михалис Лунцис получил разрыв передней крестообразной связки
вчера, 14:22
Саша Обрадович: «Панатинаикос» – нетипичный соперник и требует тщательной подготовки»
вчера, 13:39
Форвард Джей Ти Тор близок к переезду в Европу и соглашению с «Арисом»
вчера, 11:40
Чемпионат Италии. «Варезе» проиграл «Виртусу»
4 ноября, 21:03