Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто»
Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдут два матча.
«Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Брешия – 5-1, Виртус – 4-1, Трапани Шарк – 5-1, Дертона – 4-1, Милан – 4-2, Ваноли Кремона – 3-2, Тренто – 3-2, Триест – 3-2, Венеция – 3-2, Реджо-Эмилия – 2-3, Канту – 2-3, Наполи – 2-4, Варезе – 1-4, Удине – 1-4, Тревизо – 0-5, Динамо Сассари – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
