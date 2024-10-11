Крис Пол о первом матче финала женской НБА: «Отличный баскетбол!»

Крис Пол поделился мнением о первом матче финала женской НБА.

«Миннесота » открыла серию против «Нью-Йорка » выездной победой в овертайме – 95:93.

«Либерти» против «Линкс» – как же это чертовски хорошо! Отличный баскетбол!

Какие там попадания в концовке!» – резюмировал игрок «Сан-Антонио ».

Встреча прошла в драматичной борьбе. Брианна Стюарт из «Нью-Йорка» смазала штрафной в концовке основного времени, который мог стать победным. За 5,5 секунды до завершения четвертой четверти Кортни Уильямс при «-3» забросила из-за дуги с фолом и вывела «Миннесоту» вперед.