Крис Пол о первом матче финала женской НБА: «Отличный баскетбол!»
Крис Пол поделился мнением о первом матче финала женской НБА.
«Миннесота» открыла серию против «Нью-Йорка» выездной победой в овертайме – 95:93.
«Либерти» против «Линкс» – как же это чертовски хорошо! Отличный баскетбол!
Какие там попадания в концовке!» – резюмировал игрок «Сан-Антонио».
Встреча прошла в драматичной борьбе. Брианна Стюарт из «Нью-Йорка» смазала штрафной в концовке основного времени, который мог стать победным. За 5,5 секунды до завершения четвертой четверти Кортни Уильямс при «-3» забросила из-за дуги с фолом и вывела «Миннесоту» вперед.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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