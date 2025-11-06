Джанан Муса вернется на паркет в течение 2–4 недель

Форвард «Дубая» Джанан Муса уже тренируется и постепенно возвращается в строй.

Форвард «Дубая » Джанан Муса может вернуться на паркет через 2–4 недели после травмы колена , полученной 6 октября в матче Адриатической лиги против «Сплита». Об этом сообщает BasketNews со ссылкой на источник.

26-летний баскетболист уже участвует в бесконтактных тренировках и успешно проходит последние этапы восстановления. До травмы Муса сыграл два матча Евролиги за «Дубай», набирая в среднем 15 очков, 3,5 подбора и 3,5 передачи за 29 минут на паркете.

В Евролиге «Дубай» имеет показатель 3–5 и занимает 14-е место. В Адриатической лиге команда остается непобежденной, с пятью победами лидируя в своей группе.