0

Джанан Муса вернется на паркет в течение 2–4 недель

Форвард «Дубая» Джанан Муса уже тренируется и постепенно возвращается в строй.

Форвард «Дубая» Джанан Муса может вернуться на паркет через 2–4 недели после травмы колена, полученной 6 октября в матче Адриатической лиги против «Сплита». Об этом сообщает BasketNews со ссылкой на источник.

26-летний баскетболист уже участвует в бесконтактных тренировках и успешно проходит последние этапы восстановления. До травмы Муса сыграл два матча Евролиги за «Дубай», набирая в среднем 15 очков, 3,5 подбора и 3,5 передачи за 29 минут на паркете.

В Евролиге «Дубай» имеет показатель 3–5 и занимает 14-е место. В Адриатической лиге команда остается непобежденной, с пятью победами лидируя в своей группе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoДубай
logoЕвролига
logoДжанан Муса
logoАдриатическая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем» и другие матчи
сегодня, 12:01
Дубай – Хапоэль Тель-Авив – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 6 ноября 2025
вчера, 18:43Пользовательская новость
Алекса Аврамович восстанавливается с опережением графика и может вернуться во второй половине ноября
вчера, 11:20
Главные новости
Малик Монк о Расселле Уэстбруке: «Невероятно, что ему уже столько лет, а он все еще так доминирует»
49 минут назад
Карл-Энтони Таунс: «Все еще странно видеть форму «Тимбервулвз» без своей фамилии на спине»
сегодня, 15:26
Лука Дончич о частых свистках в матче со «Сперс»: «Наверное, для зрителей это не лучший вариант»
сегодня, 14:46
Брайс Джонс, Джаред Харпер и Джеймс Карник разделили звание MVP 6-го тура Еврокубка
сегодня, 14:18Фото
В Майами сгорел дом тренера «Хит» Эрика Споэльстры
сегодня, 13:24Фото
Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем» и другие матчи
сегодня, 12:01
Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб остается лидером, Купер Флэгг поднялся в Топ-3
сегодня, 11:25
Джей Джей Редик: «Спасибо тем, кто делает расписание. Проснулся словно после столкновения с автобусом, 3-4 ночи прилетов в 3:30»
сегодня, 10:45
Эргин Атаман: «В 90% случаев недоволен выступлением Ти Джей Шортса»
сегодня, 10:30
Виктор Вембаньяма: «На мне стали сдваиваться гораздо быстрее. К нам готовы, я начал торопиться»
сегодня, 10:17
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил курское «Динамо», «Ника» играет с «Енисеем» и другие матчи
43 минуты назадLive
Джабари Паркер и Ваня Маринкович не сыграют с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:42
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто»
сегодня, 12:01
Даррин Питерсон обгоняет Эй Джей Дибанцу и Кэмерона Бузера в предварительном прогнозе на драфт-2026 от The Athletic
сегодня, 11:58
Рикки Рубио попал в символическую пятерку 5-й недели Лиги чемпионов, «Ховентуд» идет без поражений
сегодня, 10:59Фото
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
сегодня, 04:10
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукса не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» проиграл «Трапани Шарк»
вчера, 20:59
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
вчера, 19:44
Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»
вчера, 19:29