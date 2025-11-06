  • Спортс
  • «Я буду играть и собираюсь делать великие вещи». Клэй Томпсон прокомментировал решение Джейсона Кидда перевести его на скамейку
«Я буду играть и собираюсь делать великие вещи». Клэй Томпсон прокомментировал решение Джейсона Кидда перевести его на скамейку

Клэй Томпсон высказался о решении Джейсона Кидда отправить его на скамейку.

Перед матчем с «Новым Орлеаном» главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд решил посадить форварда Клэя Томпсона на скамейку запасных.

До этой игры Томпсон выходил в стартовой пятерке во всех свох матчах за «Маверикс». Однако старт сезона у него получился крайне неубедительным, и Кидд решился на перестановки на фоне проблем команды в атаке.

«Ничего не имею против. Я буду играть и собираюсь делать великие вещи. И это случится очень скоро, я в этом уверен.

Первые пять матчей дались мне тяжело – было сложно поймать дыхание и вернуть легкость в ногах. Теперь я наконец снова чувствую себя собой. И, как снайпер, ты просто знаешь: когда мяч естественно срывается с кисти, значит, впереди большие вещи», – заявил Томпсон.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Dallas Morning News
