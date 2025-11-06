«Он точно начнет попадать – это же Эл Хорфорд». Стив Керр прокомментировал низкий процент трехочковых попаданий Эла Хорфора
Главный тренер «Уорриорз» вступился за ветерана на фоне неубедительного старта.
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр дал понять, что его совершенно не беспокоят неудачи Эла Хорфорда в начале сезона. После поражения от «Сакраменто» (116:121) специалист отметил, что 39-летний центровой приносит пользу даже при проблемах с реализацией.
«Я считаю, Эл провел отличный матч. Просто мяч не шел в кольцо. Он бросал из правильных точек, все попытки выглядели отлично. Он точно начнет попадать – это же Эл Хорфорд.
Его влияние в защите и на подборе огромно. Медленный старт? Это ожидаемо, особенно когда переходишь в новую команду. Я совершенно не беспокоюсь о Эле», – сказал Керр.
В текущем сезоне Хорфорд принял участие в шести матчах, набирая в среднем 4,5 очка, 4,5 подбора и 1,3 передачи при 20,8% реализации трехочковых.
