«Он точно начнет попадать – это же Эл Хорфорд». Стив Керр прокомментировал низкий процент трехочковых попаданий Эла Хорфора

Главный тренер «Уорриорз» вступился за ветерана на фоне неубедительного старта.

Главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр дал понять, что его совершенно не беспокоят неудачи Эла Хорфорда в начале сезона. После поражения от «Сакраменто» (116:121) специалист отметил, что 39-летний центровой приносит пользу даже при проблемах с реализацией.

«Я считаю, Эл провел отличный матч. Просто мяч не шел в кольцо. Он бросал из правильных точек, все попытки выглядели отлично. Он точно начнет попадать – это же Эл Хорфорд.

Его влияние в защите и на подборе огромно. Медленный старт? Это ожидаемо, особенно когда переходишь в новую команду. Я совершенно не беспокоюсь о Эле», – сказал Керр.

В текущем сезоне Хорфорд принял участие в шести матчах, набирая в среднем 4,5 очка, 4,5 подбора и 1,3 передачи при 20,8% реализации трехочковых.