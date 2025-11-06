Алексей Лень дебютирует в Евролиге в матче с «Барселоной»
Алексей Лень дебютирует в Евролиге в «Эль-Класико».
Центровой «Реала» Алексей Лень готов дебютировать в Евролиге уже в ближайшем матче с «Барселоной», который пройдет 7 ноября (начало встречи – 22.30 по мск).
Главный тренер мадридцев Серджо Скариоло подтвердил, что украинский баскетболист готов выйти на площадку. При этом решение по участию в игре Эди Тавареша, Давид Крэмера и Чумы Окики будет принято непосредственно перед матчем.
32-летний Алексей Лень перешел в «Реал» в конце октября, после двенадцати сезонов в НБА.
