Алексей Лень дебютирует в Евролиге в матче с «Барселоной»

Алексей Лень дебютирует в Евролиге в «Эль-Класико».

Центровой «Реала » Алексей Лень готов дебютировать в Евролиге уже в ближайшем матче с «Барселоной», который пройдет 7 ноября (начало встречи – 22.30 по мск).

Главный тренер мадридцев Серджо Скариоло подтвердил, что украинский баскетболист готов выйти на площадку. При этом решение по участию в игре Эди Тавареша , Давид Крэмера и Чумы Окики будет принято непосредственно перед матчем.

32-летний Алексей Лень перешел в «Реал» в конце октября, после двенадцати сезонов в НБА.