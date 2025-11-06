0

Алексей Лень дебютирует в Евролиге в матче с «Барселоной»

Алексей Лень дебютирует в Евролиге в «Эль-Класико».

Центровой «Реала» Алексей Лень готов дебютировать в Евролиге уже в ближайшем матче с «Барселоной», который пройдет 7 ноября (начало встречи – 22.30 по мск).

Главный тренер мадридцев Серджо Скариоло подтвердил, что украинский баскетболист готов выйти на площадку. При этом решение по участию в игре Эди Тавареша, Давид Крэмера и Чумы Окики будет принято непосредственно перед матчем.

32-летний Алексей Лень перешел в «Реал» в конце октября, после двенадцати сезонов в НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
logoРеал
logoЕвролига
logoАлексей Лень
logoБарселона
logoСерджо Скариоло
logoЧума Окики
Давид Крэмер
logoЭди Тавареш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эди Тавареш установил рекорд Лиги ACB по блок-шотам
2 ноября, 15:57
«Реал» и «Барселона» склоняются к переходу в Лигу чемпионов в следующем сезоне (Gazzetta)
31 октября, 07:53
Алексей Лень официально перешел в «Реал»
30 октября, 19:10Фото
Главные новости
НБА. «Клипперс» сыграют с «Финиксом»
12 минут назад
Евролига. «Фенербахче» принимает «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем» и другие матчи
17 минут назадLive
Маркус Смарт об ошибке в концовке матча со «Сперс»: «Беру всю ответственность на себя. Такое больше не повторится»
21 минуту назад
Леброн Джеймс получил допуск к контактным тренировкам, повторное обследование состоится через 1-2 недели
сегодня, 17:08
Кевин Дюрэнт – отцу Джа Морэнта: «Мы знаем, что это твой последний уик-энд здесь. Наслаждайся!»
сегодня, 16:45Видео
«Полная #####! Иностранные игроки не лучше американских». Рэймонд Фелтон прокомментировал мнение о том, что легионеры стали сильнее американцев
сегодня, 16:42
Малик Монк о Расселле Уэстбруке: «Невероятно, что ему уже столько лет, а он все еще так доминирует»
сегодня, 15:50
Карл-Энтони Таунс: «Все еще странно видеть форму «Тимбервулвз» без своей фамилии на спине»
сегодня, 15:26
Лука Дончич о частых свистках в матче со «Сперс»: «Наверное, для зрителей это не лучший вариант»
сегодня, 14:46
Брайс Джонс, Джаред Харпер и Джеймс Карник разделили звание MVP 6-го тура Еврокубка
сегодня, 14:18Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил курское «Динамо», «Ника» уверенно обыграла «Енисей» и другие результаты
сегодня, 16:51
Джанан Муса вернется на паркет в течение 2–4 недель
сегодня, 15:03
Джабари Паркер и Ваня Маринкович не сыграют с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:42
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто»
сегодня, 12:01
Даррин Питерсон обгоняет Эй Джей Дибанцу и Кэмерона Бузера в предварительном прогнозе на драфт-2026 от The Athletic
сегодня, 11:58
Рикки Рубио попал в символическую пятерку 5-й недели Лиги чемпионов, «Ховентуд» идет без поражений
сегодня, 10:59Фото
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
сегодня, 04:10
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукса не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» проиграл «Трапани Шарк»
вчера, 20:59
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
вчера, 19:44