Финал женской НБА начался с мегатриллера. Фаворит упустил рекордное преимущество на глазах у Спайка Ли

Естественно, я не собирался писать отчеты по каждому матчу финала женской НБА. Показалось, что это перебор.

Но первый матч решающей серии между «Нью-Йорком» – «Миннесотой» меня настолько впечатлил, что… Короче говоря, если вы готовы посмотрите всего один матч женского баскетбола в этом сезоне, то вот подъехал отличный кандидат.

Атмосфера на арене была что надо – все-таки болельщики «Либерти» ждут первый титул с самого основания лиги (клуб имеет результат 0-5 в финалах). Плюс, было поражение в прошлом финале от «Вегаса» и возмездие в полуфинале плей-офф-2024. Казалось бы, остается пройти только молоденьких рысят из Миннесоты.

Все четыре эксперта ESPN поставили на победу «Нью-Йорка». Актер Джейсон Судейкис – уже привычное лицо на играх «Нью-Йорка». Спайк Ли – он патриот всего нью-йоркского, поэтому он тоже заглянул. Еще в трансляции выцепили забавную Обри Плазу, которая вполне в своем духе читала во время перерыва… книгу.

«Либерти» начали матч без раскачки. Их стратегия была ясна – задавить соперниц габаритами. Ставка на Джонквейл Джонс работала отлично, центровая затаптывала оппоненток под кольцом. К тому же «Линкс» вчистую проиграли щит, позволив «Нью-Йорку» собрать аж 20 подборов в атаке.

К середине второй четверти хозяйки вели уже 18 очков – 39:21. Но было ощущение, что все идет слишком хорошо. Зрители ревели от восторга на первых минутах, но к большому перерыву подуспокоились и как будто бы выдохлись. «Нью-Йорк» ментально просел и позволил себе несколько нелогичных бросков, а Шерил Рив заставила «Линкс» поверить в себя.

«Миннесота» побежала в быстрое нападение за легкими очками – именно эта тактика спасла их в полуфинальной серии с «Коннектикутом». Волнение финала тоже забылось, поэтому «Линкс» выпустили коготки и повысили интенсивность игры в защите.

Тем не менее, «Нью-Йорк» вел 44:36 в большом перерыве. А «Либерти» в этом сезоне имели результат 28-0 в случае превосходства к половине игры.

В составе «Нью-Йорка» полно игроков, которые имеют чемпионский опыт. Но ни у кого из них нет такого багажа, чтобы тягаться с главным тренером «Миннесоты». Шерил Рив бодалась с судьями, но своих баскетболисток настраивала на методичную работу. Цепкая оборона давала свои плоды, поскольку с «Линкс» мало кто может сравниться по средней длиннорукости.

Стабильности в этой встрече экстремально не хватило Сабрине Ионеску, которая служит сердцем этого «Нью-Йорка». Если Стюарт – это мозги, а Джонс – мощь и мышцы, то Ионеску коннектится с трибунами именно душой.

За 5 минут до конца «Нью-Йорк» вел 15 очков – я знал результат перед просмотром и не мог поверить, что это отставание «Линкс» удалось отыграть в столь короткие сроки. Тем более, что «Миннесота» ни разу в этом сезоне не побеждала, когда уступала по ходу встречи 15 и более очков (0-5).

В мужском баскетболе обыденным считаются отсылки к «яйцам» в случае индивидуальных подвигов в концовке. У «Миннесоты» такой героиней стала Кортни Уильямс. У нее в регулярной чемпионате лучшим результатом были 22 очка в матче, но в решающий момент она превзошла этот свой пик и набрала 23.

И как набрала! Трешка с фолом за 5 секунд до конца основного времени? Сэм Касселл после такого точно бы показал, что у него есть кое-что здоровенное в шортах.

Разумеется, такой матч не мог обойтись без спорных судейских решений.

Во-первых, за 25 секунд до конца арбитры оставили без внимания борьбу Нафисы Колльер и Джонс под кольцом. Центровая «Либерти» выгнула руку соперницы и посадила ее на спину, после чего получила блок-шот. Здесь можно было принять сразу несколько решений, но арбитры предпочли не свистеть ничего.

Во-вторых, в уже упомянутом попадании Уильямс получилось 3+1 – смелое решение для концовки.

В-третьих, на Бреанне Стюарт не зафиксировали фол за секунду до конца четвертой. Хотя она успела получить мяч и заработать штрафные за оставшуюся секунду, но промазала второй бросок.

Первый овертайм в финальной серии с 2021 года! И вроде бы здесь должен был проявиться ветеранский характер «Нью-Йорка», но «Либерти» совсем сникли, начав дополнительную пятиминутку с 0/6.

А дальше начался такой валидол, что любая аналитика улетает в трубу. Кортни Уильямс пытается добить «Нью-Йорк» своими попаданиями. Все та же Уильямс предпринимает попытку поставить в игре точку, но получает блок-шот. Колльер забивает с разворота, но в решающем владении пропускает Стюарт мимо себя. И Стюи мажет из-под кольца – хотя не похоже, чтобы кто-то сумел ей помешать.

Кошмар. У Колльер 6 блок-шотов, «Либерти» проиграли все шесть первых матчей финалов в своей истории. Для «Нью-Йорка» это плохой знак – победитель первой игры забивает в женской НБА финальную серию в 74% случаев – во многом благодаря тому, что она идет до трех побед. С 2018-го команда, проигравшая дебютную встречу, ни разу не завоевывала титул.

Знаете, кто последний выиграл первый матч финала и проиграл серию? «Лос-Анджелес»-2017, который встречался с «Миннесотой». Камбэк с 18 очков – это повторение рекорда женской НБА и лучший результат в XXI веке. Еще забавнее, что такой же мощный матч был у «Либерти-1999, но они все-равно проиграли финальную серию.

Когда недавно прощались с Дикембе Мутомбо, то вспоминали и его мощную серию против «Сиэтла», который «Денвер» выбил с восьмого посева в первом раунде плей-офф-1994. Тот подвиг «Наггетс» выглядит еще удивительнее, поскольку они уступали 0-2, но факт остается фактом – в серии до трех побед сенсацию сотворить полегче. Со следующего года будет немного иначе .

Еще вчера казалось, что если у «Линкс» получится продержаться в серии с «Нью-Йорком» дольше четырех матчей – это будет достижение. Но «Миннесота» сделала такой мощный ход, что «Нью-Йорку» потребуются героические усилия для победы.

Герои у них в составе есть, победители тоже. Или же хватка голодной рыси окажется сильнее?

Фото: Gettyimages.ru /Elsa