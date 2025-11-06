Даррин Питерсон обгоняет Эй Джей Дибанцу и Кэмерона Бузера в предварительном прогнозе на драфт-2026 от The Athletic

The Athletic представил предварительный мок-драфт.

«Даррин Питерсон (защитник) вызывает больше всего воодушевления у скаутов. У него все нужные инструменты, чтобы стать элитным защитником-боллхендлером в НБА, который способен действовать и без мяча рядом со звездой. Он также здорово бросает и хорошо создает моменты для других. Большой, высокий и агрессивный в защите. Его университетский тренер уже сказал, что не видел никого более готового к первому году в NCAA с большой нагрузкой.

Эй Джей Дибанца (винг) обладает лучшими физическими данными для «винга» за долгое время. Он может врываться в краску напрямую благодаря взрывной скорости. Абсолютно неудержим в быстрых атаках. Часто встает на штрафную линию за счет работы ног. Он будет много набирать в этом году. Но другие его стороны менее отточены. Бросок в прыжке, ведение.

Кэмерон Бузер (форвард) – самый продуктивный на этом драфте. Доминирует статистически. Набирал 22 очка, 11 подборов и 3,5 передачи в среднем в последнем году в школе, реализуя 55% бросков с игры, 40% трехочковых и 79,6% с линии. Скаутов беспокоит его потолок роста, он недостаточно мобилен латерально, силен, но недостаточно габаритен для защиты кольца и игры в краске, что может отразиться на его будущем», – сообщил драфт-эксперт the Athletic Сэм Весени.

Топ-5 драфта-2026 по версии The Athletic: