  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Даррин Питерсон обгоняет Эй Джей Дибанцу и Кэмерона Бузера в предварительном прогнозе на драфт-2026 от The Athletic
0

Даррин Питерсон обгоняет Эй Джей Дибанцу и Кэмерона Бузера в предварительном прогнозе на драфт-2026 от The Athletic

The Athletic представил предварительный мок-драфт.

«Даррин Питерсон (защитник) вызывает больше всего воодушевления у скаутов. У него все нужные инструменты, чтобы стать элитным защитником-боллхендлером в НБА, который способен действовать и без мяча рядом со звездой. Он также здорово бросает и хорошо создает моменты для других. Большой, высокий и агрессивный в защите. Его университетский тренер уже сказал, что не видел никого более готового к первому году в NCAA с большой нагрузкой.

Эй Джей Дибанца (винг) обладает лучшими физическими данными для «винга» за долгое время. Он может врываться в краску напрямую благодаря взрывной скорости. Абсолютно неудержим в быстрых атаках. Часто встает на штрафную линию за счет работы ног. Он будет много набирать в этом году. Но другие его стороны менее отточены. Бросок в прыжке, ведение.

Кэмерон Бузер (форвард) – самый продуктивный на этом драфте. Доминирует статистически. Набирал 22 очка, 11 подборов и 3,5 передачи в среднем в последнем году в школе, реализуя 55% бросков с игры, 40% трехочковых и 79,6% с линии. Скаутов беспокоит его потолок роста, он недостаточно мобилен латерально, силен, но недостаточно габаритен для защиты кольца и игры в краске, что может отразиться на его будущем», – сообщил драфт-эксперт the Athletic Сэм Весени.

Топ-5 драфта-2026 по версии The Athletic:

  1. Даррин Питерсон (Канзас)

  2. Эй Джей Дибанца (BYU)

  3. Кэмерон Бузер (Дьюк)

  4. Нэйт Эмент (Теннесси)

  5. Крис Сенак (Хьюстон)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoдрафт НБА
logoNCAA
Эй Джей Дибанца
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Во время вертикального прыжка голова Эй Джей Дибанцы оказалась полностью над кольцом
29 июля, 17:12Видео
Элайджа Аренас порвал мениск и может пропустить весь первый сезон в NCAA
24 июля, 04:55
Университетские контракты NIL обозначили пробел в коллективном соглашении НБА
18 июля, 15:50
Главные новости
В Майами сгорел дом тренера «Хит» Эрика Споэльстры
1 минуту назадФото
Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем» и другие матчи
сегодня, 12:01
Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб остается лидером, Купер Флэгг поднялся в Топ-3
сегодня, 11:25
Джей Джей Редик: «Спасибо тем, кто делает расписание. Проснулся словно после столкновения с автобусом, 3-4 ночи прилетов в 3:30»
сегодня, 10:45
Эргин Атаман: «В 90% случаев недоволен выступлением Ти Джей Шортса»
сегодня, 10:30
Виктор Вембаньяма: «На мне стали сдваиваться гораздо быстрее. К нам готовы, я начал торопиться»
сегодня, 10:17
Илона Корстин после матча «Зенит» – УНИКС: «Формат Кубка и выступление артиста помогли нам привлечь новую аудиторию»
сегодня, 10:05
Купер Флэгг: «Никогда в жизни столько не проигрывал»
сегодня, 09:55
Джей Джей Редик об игре со «Сперс»: «У Руи Хатимуры 2 самых важных действия в матче»
сегодня, 09:45Видео
Купер Флэгг и Виктор Вембаньяма – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто»
сегодня, 12:01
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», «Ника» сыграет с «Енисеем» и другие матчи
сегодня, 07:57
Рикки Рубио попал в символическую пятерку 5-й недели Лиги чемпионов, «Ховентуд» идет без поражений
сегодня, 10:59Фото
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
сегодня, 04:10
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукса не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» проиграл «Трапани Шарк»
вчера, 20:59
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
вчера, 19:44
Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»
вчера, 19:29
Михалис Лунцис получил разрыв передней крестообразной связки
вчера, 14:22
Саша Обрадович: «Панатинаикос» – нетипичный соперник и требует тщательной подготовки»
вчера, 13:39