Бэм Адебайо пропустит матч с «Шарлотт» из-за растяжения большого пальца ноги

Центровой «Майами» Бэм Адебайо пропустит матч с «Шарлотт».

Центровой «Майами » Бэм Адебайо не примет участие в матче против «Шарлотт », который состоится 8 ноября. Как сообщили в клубе, игрок получил растяжение большого пальца левой ноги в матче с «Денвером».

Адебайо является одним из лидеров «Хит» как в атаке, так и в обороне. За 8 игр текущего сезона он в среднем набирал 19,9 очка, делал 8,1 подбора и 2,3 передачи за 30 минут игрового времени.