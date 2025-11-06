ФИБА сняла временную дисквалификацию с Федерации баскетбола Великобритании

ФИБА сняла дисквалификацию с Федерации баскетбола Великобритании.

ФИБА официально сняла временную дисквалификацию с Федерации баскетбола Великобритании (BBF). Это решение позволяет мужской сборной Великобритании вернуться к участию в международных соревнованиях.

Решение было принято после проверки, проведенной специальной рабочей группой по вопросам британского клубного баскетбола, которая была создана для решения проблем в системе управления федерации.

После снятия санкций Великобритания получила право выступить в квалификации к чемпионату мира-2027, которая стартует 27 ноября 2025 года.

При этом полномочия BBF по лицензированию и признанию национальных мужских клубных соревнований пока остаются приостановленными.