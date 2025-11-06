«Индиана» отчислила Мэка Маккланга и подписала Монте Морриса

«Пэйсерс» подписали Монте Морриса и отчислили Мэка Маккланга.

«Индиана отчислила Мэка Маккланга , с которым на прошлой неделе был подписан двухлетний негарантированный контракт, чтобы освободить место в составе для подписания Монте Морриса. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Маккланг успел принять участие в трех матчах за «Пэйсерс», набирая в среднем 6,3 очка и 1,3 подбора за 11,3 минуты.

Монте Моррис был близок к заключению контратка с «Индианой» в прошедшее межсезонье, однако в итоге сделка не состоялась . В прошлом сезоне 30-летний разыгрывающий выступал за «Финикс», принял участие в 58 матчах и в среднем набирал 5,2 очка, 1,5 подбора и 1,6 передачи за 12,7 минуты.