«Денвер» и Йонас Валанчюнас согласовали изменение структуры последнего года его трехлетнего контракта

«Денвер» и Йонас Валанчюнас реструктурировали контракт для большей гибкости.

«Денвер» и центровой Йонас Валанчюнас согласовали изменение структуры последнего года его трехлетнего контракта. Поправка переносит дату гарантии его зарплаты на сезон-2026/27 с 29 июня на 8 июля 2026 года.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, со ссылкой на источники в лиге, это дает «Наггетс» больше гибкости для возможных обменов с использованием зарплаты Валанчюнаса после открытия рынка свободных агентов 30 июня.

В обновленном соглашении из оклада в 10 млн долларов за сезон-2026/27 центровому теперь гарантированы 2 млн. Первоначально же его полная зарплата могла быть аннулирована без каких-либо обязательств клуба, если бы он был отчислен до 29 июня.

Новая дата гарантии удерживает игрока на контракте на период моратория лиги, что не позволяет ему стать свободным агентом до его окончания. По мнению источников, это может повысить ценность 33-летнего литовского центрового в обменах, особенно для команд, которые захотят «разгрузить» платежную ведомость.

В текущем сезоне Валанчюнас сыграл в семи матчах, набирая в среднем 8,3 очка, 4,6 подбора и 1 передачу за 12 минут.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
