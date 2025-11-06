Анонимный руководитель клуба НБА: «Обмен Морэнта может принести «Мемфису» пакет активов, аналогичный тому, что «Бруклин» получил за Ирвинга»

Руководитель клуба НБА сравнил потенциальную сделку по Морэнту с обменом Ирвинга.

Разыгрывающий «Мемфиса » Джа Морэнт оказался в центре слухов о возможном обмене после конфликта с главным тренером команды Туомасом Иисало. Инцидент привел к отстранению 26-летнего разыгрывающего на один матч.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источник в лиге, возможный обмен Морэнта может напоминать сделку 2023 года, когда «Бруклин» отправил Кайри Ирвинга в «Даллас».

«Один из руководителей клуба НБА привел в пример обмен 2023 года, когда Кайри Ирвинг перешел из «Бруклина » в «Даллас ». По условиям той сделки, «Нетс» получили Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик первого раунда драфта 2029 года и два выбора во втором раунде», – поделился инсайдом журналист ESPN Бобби Маркс.

Ранее сообщалось, что интерес к Джа Морэнту проявляют «Миннесота» и «Сакраменто».