Джа Морэнт отдаляется от команды, напряжение с Туомасом Иисало усиливается (Келли Айко)

Атмосфера в «Мемфисе » продолжает накаляться. Журналист Келли Айко из Yahoo Sports отмечает, что во время матча с «Хьюстоном », проигранного со счетом 109:124, взаимодействие Джа Морэнта с главным тренером Туомасом Иисало выглядело холодным и напряженным.

Как утверждает Айко, контраст между поддержкой, которую Амен Томпсон получал от скамейки, и изоляцией Морэнта было трудно не заметить.

«Мемфис», как и «Хьюстон», осваивает новую систему. Но язык тела Морэнта, который уже был подавленным на утренней разминке, оставался отстраненным весь вечер. За исключением короткого разговора в середине четвертой четверти, когда исход матча уже был предрешен, Морэнт не общался с Иисало.

Во время тайм-аутов Морэнт оставался наедине с собой на дальнем конце скамейки, утопая в собственных мыслях. Не было ободряющих рукопожатий или похлопываний от Иисало, когда Моранта заменяли, а напряжение на домашней арене «Гриззлис» было ощутимым», – поделился наблюдениями Айко.