Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», «Ника» сыграет с «Енисеем» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
УГМК примет курское «Динамо». «Ника» встретится с «Енисеем».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
6 ноября. 15.00
Нефтяник – Динамо Москва
6 ноября. 17.00
УГМК – Динамо Курск
6 ноября. 17.00
Ника – Енисей
6 ноября. 17.30
Спарта энд К – МБА
6 ноября. 18.00
Положение команд: УГМК – 7-0, Динамо Курск – 7-0, МБА – 5-2, Надежда – 5-2, Ника – 4-3, Спарта энд К – 3-4, Динамо Москва – 3-4, Енисей – 2-4, Динамо Новосибирск – 2-5, Энергия 1-4, Самара – 1-6, Нефтяник – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
