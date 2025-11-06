0

Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», «Ника» сыграет с «Енисеем» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

УГМК примет курское «Динамо».  «Ника» встретится с «Енисеем».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо НовосибирскНадежда

6 ноября. 15.00

Нефтяник – Динамо Москва

6 ноября. 17.00

УГМК – Динамо Курск

6 ноября. 17.00

Ника – Енисей

6 ноября. 17.30

Спарта энд К – МБА

6 ноября. 18.00

Положение команд: УГМК – 7-0, Динамо Курск – 7-0, МБА – 5-2, Надежда – 5-2, Ника – 4-3, Спарта энд К – 3-4, Динамо Москва – 3-4, Енисей – 2-4, Динамо Новосибирск – 2-5, Энергия 1-4, Самара – 1-6, Нефтяник – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
