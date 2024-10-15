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Андрей Ватутин: «Аврамович сделал большой прогресс в изучении русского языка»

Андрей Ватутин рассказал об адаптации Алексы Аврамовича в России.

Игрок сборной Сербии перешел в ЦСКА в межсезонье-2024.

– Удивил ли вас Алекса Аврамович? Какие эмоции вызывает?

– Положительные. Мне не очень нравится, когда персонифицируют чей‑то вклад в общие успехи команды. Я очень рад, что работаю в командном виде спорта. Не самый большой сторонник выделения каких‑то героев, но, конечно, Алекса с первых дней появления в ЦСКА показывает, что он большой мастер и игрок в большой буквы. Понимаю, что на него будут ходить зрители, потому он может устраивать шоу и перфоманс. Он большой боец и с огромным уважением относится не только к клубу ЦСКА, но и к России.

Он уже сделал большой прогресс в изучении русского языка. Алекса – очень верующий человек, уже успел посетить Троице‑Сергиеву лавру, он в восторге. Вчера мы с ним общались, следующий его шаг – посещение Большого театра, балета «Лебединое озеро». Он приехал не просто отработать контракт, но и изучать страну, Москву, Россию, что не может не радовать, – сказал президент армейцев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЦСКА
logoАндрей Ватутин
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлекса Аврамович
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