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Андрей Ватутин: «Стараюсь смотреть все игры Евролиги. Ты находился там более 20 лет, отгородиться стеной было бы неправильно»

Андрей Ватутин рассказал об отношении к Евролиге в ЦСКА.

По словам президента ЦСКА, в клубе следят за турниром, несмотря на отстранение российских клубов.

«Этот сезон в некотором смысле экспериментальный. Мы впервые будем играть в четыре круга. Это действительно очень много матчей. Количество этих матчей в целом по сезону не приблизится к тому количеству, когда мы были в еврокубках, но будет ближе, чем в прошлом году.

Не будем скрывать, что мы скучаем по Евролиге. Это то, что нас всех объединяет. Стараюсь смотреть все игры Евролиги, насколько получается. Знаю, что игроки и тренерский штаб тоже смотрят. Ты находился там более 20 лет, отгородиться стеной было бы неправильно», – сказал Ватутин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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logoАндрей Ватутин
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logoЕдиная лига ВТБ
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