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Александр Щербенев о матче против ЦСКА: «Надо будет остановить их лидеров: Аврамович, Тримбл, Уэйр»

ЦСКА встретится с «Зенитом» в центральном матче тура Единой лиги ВТБ.

Разыгрывающий «Зенита» Александр Щербенев прокомментировал ожидания от игры.

«Ожидаем победы. Мы готовились к этому матчу, разобрали соперника, их сильные и слабые стороны. Поэтому сделаем все возможное для того, чтобы уехать домой с хорошим настроением и победой. И мы, и ЦСКА по разу проиграли. Но это только начало сезона, все команды еще находят свой игровой ритм.

Наверное, все-таки надо будет остановить их лидеров: Аврамович, Тримбл, Уэйр, задняя линия хорошая. Но и у нас, так сказать, есть козыри, поэтому постараемся навязать им свой жесткий, быстрый баскетбол и за счет этого победить.

Команды будут действовать от защиты», – заключил баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт &laquo;Зенита&raquo;
logoЦСКА
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
logoКаспер Уэйр
Александр Щербенев
logoАлекса Аврамович
Мело Тримбл
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