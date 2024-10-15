Василий Карасев: «Мы занимаем соседние строчки в таблице с «Автодором». Этот фактор всегда добавляет игре нерва»

Василий Карасев оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Автодором».

«У нас продолжается выездная серия, мы буквально на несколько часов возвращались в Москву и снова улетели на игру, поэтому сейчас главное – это успеть восстановиться, отдохнуть.

Легко точно не будет, но, как я уже говорил, в этом сезоне проходных матчей в принципе нет. Мы занимаем соседние строчки в таблице с «Автодором », а этот фактор всегда добавляет игре нерва, принципиальности. Настраиваемся как и всегда, хотим выиграть и будем стараться сделать это», - сказал главный тренер МБА-МАИ .