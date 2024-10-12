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МБА-МАИ одержала первую победу в сезоне. У Андрея Зубкова 26 очков и 13 подборов

МБА-МАИ одержала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ-2024/25.

В субботу российская МБА-МАИ в гостях выиграла у казахстанской «Астаны» со счетом 76:63 и одержала первую победу в сезоне.

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице с результатом 1-5.

«Эта победа была нам очень нужна для уверенности команды в дальнейших играх. Доволен всеми, кто сегодня выходил на площадку. Нам есть над чем работать. Но в целом я доволен результатом», – сказал после матча главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев.

Лучшим игроком встречи стал тяжелый форвард МБА-МАИ Андрей Зубков, который набрал 26 очков, сделал 13 подборов и 2 передачи при 8 из 16 с игры.

Примечательно, что МБА-МАИ и «Астана» оставались единственными командами без побед на старте сезона (0-5). У обеих это худший старт за все время выступления в Лиге ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoВасилий Карасев
logoБаскетбол - видео
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
logoАндрей Зубков
logoМБА-МАИ
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