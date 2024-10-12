Василий Карасев о матче с «Астаной»: «Эта победа очень нужна для уверенности команды»
«Эта победа была нам очень нужна для уверенности команды в дальнейших играх. Доволен всеми, кто сегодня выходил на площадку. Нам есть над чем работать. Но в целом я доволен результатом», – сказал главный тренер МБА-МАИ.
Главный тренер «Астаны» Фотис Такианос назвал причины поражения казахстанской команды.
«Первые 30 минут у нас получалось показывать ту игру, которую хотели. Это была первая встреча, когда Маркелл Джонсон с нами. Поэтому игра выдалась лучше, чем предыдущие. Но мы не справились в четвертой четверти.
Главный фактор нашего поражения в финальной десятиминутке – усталость и много нарушений. Эти две вещи являются основными, над чем нам надо поработать. В заключительном отрезке мы не смогли справиться с темпом и ритмом игры», – отметил Такианос.
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