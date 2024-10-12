Василий Карасев: «МБА и «Астане» победа нужна как воздух. Встреча будет абсолютно бескомпромиссной»

Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Астаной».

МБА-МАИ и «Астана » подходят к игре в качестве единственных команд сезона Лиги, которые пока идут без побед (0-5).

«Ждем очень тяжелой игры. В Казахстане выступать всегда непросто, особенно с учетом длительного перелета.

Сейчас и нам, и «Астане» эта победа нужна как воздух, чтобы прервать наконец серию неудач, поэтому встреча будет абсолютно бескомпромиссной. Настрой боевой, едем за положительным результатом и сделаем все, чтобы его добиться», – заявил главный тренер МБА-МАИ .