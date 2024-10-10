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Георгий Жбанов о тяжелой победе «Зенита» над «Пари НН»: «Сегодня нелетная погода в Питере. Ничего, настреляем в Москве»

Георгий Жбанов прокомментировал победу «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл гостей из Нижнего Новгорода на домашней площадке со счетом 81:78.

Защитник Георгий Жбанов не реализовал ни одного броска с игры, 4 раза атаковав с дальней дистанции. В следующем матче «Зенит» встретится с ЦСКА в гостях.

«Да, патроны приберегли на Москву. Чего их тратить попросту? Поэтому... Сегодня нелетная погода в Питере, походу. Ничего, настреляем в Москве.

Это будет большой матч. Мы все его ждем, мы играем ради таких матчей, чтобы приходило много болельщиков, была классная напряженная атмосфера.

Их главная сила в братушке Алексе Аврамовиче. Наш брат сербский неплохо вписался в систему ЦСКА. Управляет игрой в нападении. Не знаю, посмотрим, что тренер скажет, что против него делать будем», – заключил защитник в послематчевом интервью.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Георгий Жбанов
logoАлекса Аврамович
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