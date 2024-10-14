Стив Керр видит Бадди Хилда в роли «шестого» игрока «Уорриорз»
Стив Керр определился с ролью Бадди Хилда в «Голден Стэйт».
Главный тренер «Уорриорз» решил сделать новобранца команды «шестым» игроком.
Керр отметил, что планирует часто выпускать Хилда на площадку, когда лидер команды Стефен Карри будет отправляться на скамейку.
Ожидается, что Де’Энтони Мелтон займет место в стартовой пятерке «воинов».
В составе «Филадельфии» Хилд в прошлом сезоне набирал 12,0 очка, 3,1 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Монте Пула
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